Las emocionantes palabras de Danna Paola tras estrenar No bailes sola

La industria de la música se está teniendo que renovar una vez más debido a la crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19. Y buena prueba de ello es el estreno de No bailes sola, la nueva colaboración de Danna Paola y Sebastián Yatra tras el cual la artista ha querido tener unas emocionantes palabras de amor y agradecimiento.

"En medio de toda esta locura, con cuidados extremos, desveladas, tener a Sebas a distancia (siendo un palo de metal de referencia 😂) y todo lo que fue crear este videoclip, no saben cuánto me emociona ver el resultado de lo que uno se imagina en la cabeza y piensa que es una locura, un mundo en los 90’s y el futuro en un mundo virtual... el hoy verlo ahora allí y recibiendo tanto amor... 🙏🏼♥️" empieza escribiendo la intérprete.

Como veis una situación nada sencilla de manejar e intentando alcanzar esa utopía del riesgo 0 en un mundo donde lo que no vemos puede llegar a matar pero donde también hay hueco para el amor: "simplemente wow, 🙏🏼de verdad me quería tomar el tiempo de agradecer a todo el equipo que hizo posible esto tan increíble, 2 meses en edición, trabajo, amor y mucha paciencia... es MÁGICO".

Danna Paola quiere rendir así un sincero homenaje a toda la gente que ha trabajado con ella durante este tiempo para que la canción saliera adelante: "A todo mi equipo que quiero con el alma, y a todos aquellos que fueron parte y lo dieron toooodoooo! Gracias... WE DID IT! 💜 @management_icon @emmimua @alvarezomar @aborito @jesusblaife @sandraroldan10 @alexcordovaphoto @samuelgiron @anahiguastone @abregojoseluis @peterodor @coyotemediah @samueltobias_ @umusicmexico @marioivcontreras Y por supuesto mi querido amigo @alannavarro que después de cantar juntos hace 2 años en mi regreso a los escenarios, acá estamos de nuevo y es muy especial que hoy seas parte de esta historia, que vengan muchas más !! de verdad Gracias gracias 💜💜💜💜 #NoBailesSola".

Un regreso en cuyo vídeo oficial de No bailes sola ambos artistas interpretan a personajes que sufren estando al lado de una persona por la que yo no sienten nada. El momento de la evasión llega cuando ambos activan un mecanismo para acceder a una realidad paralela en la que se encuentran y se desean.