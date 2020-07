Holly Humberstone, la joven promesa del pop británico

Aunque todavía no tiene ningún contrato discográfico, la cantautora Holly Humberstone promete. Esta (casi) veinteañera ha demostrado con sus tres singles de 2020 tener gusto para la música. Y es que ha crecido, además de en un pueblecito de Nottingham, en una familia que estimulaba su creatividad. Su música puede recordarte a Lorde o Phoebe Bridgers, la misma Holly coincide. “Me gusta el lado más oscuro del pop honesto”, contaba la artista a Beyond the Stage.

Lanzó Deep End a principios de año, donde destaca su preciosa voz y las letras personales de las que presume. “Creo que conecto sobre todo con música personal con letras muy detalladas y honestas”, cuenta Holly. Escribió este tema como si estuviese en una sesión de terapia y nació algo precioso: Throw me in the deep end / I'm ready now to swim / The air in my lungs may not last very long but I'm in.

Unos meses más tarde salió Falling Asleep At The Wheel, una canción que se caracteriza por su toque electrónico. Un camino musical que, reconoce la artista, nunca hubiese imaginado tomar. Estéticamente sigue la línea oscura y misteriosa de los demás videoclips. Aun grabado a las 3 de la mañana y con problemas técnicos, el resultado es fantástico.

Su último lanzamiento ha sido Overkill, que habla de ese momento en el que tienes que contar a esa persona lo que sientes lo que sientes por ella. El estribillo dice así: Maybe this time / I’ll Say something / Something a little wild, out loud / Maybe this time / I’ll Say something / I’ve been feeling for a while, out loud.

Holly Humberston, la joven promesa del pop británico

Uno de sus mayores logros ha sido telonear a Lewis Capaldi en el Wembley Arena, veremos a dónde le lleva el mundo de la música. Pero una cosa está clara, Holly Humberstone apunta muy arriba.