Brisa Fenoy saca ‘AROMA’ para alegrarnos el verano

La compositora Brisa Fenoy saca en pleno verano AROMA, un sencillo fresco y súper bailable. Sale este viernes en todas las plataformas digitales para disfrutar de él. Con bikini y en la playa la artista nos invita desde Spotify a escuchar su sencillo que dice así: “Me sube por el cuerpo / El fuego que me provoca / Tengo tu boca recorriendo mi boca / Que me habla y me toca la mente / Contigo todo es suficiente”.

Obviamente la artista canta pensando en aquellos con los que disfrutar la vida. “Contigo y con toda mi gente / Vivir el regalo presente”. Además de un canto a ella misma: “Tengo el aroma que me emociona / Que me recuerda quien soy / Quien quiero ser /Lo que he venido a hacer”.

Su anterior tema, Apatrida, fue un regalo de Brisa por el Día Mundial del Refugiado (20 de junio), donde nos enseñaba su lado más humano. "Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tienen más derecho que ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho a soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito?", presentaba así Brisa su trabajo haciendo un guiño a las palabras de Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo que hablaba sobre pobreza y sufrimiento en sus trabajos.

Las delicadas letras a las que da forma la artista siguen una clara ideología, tal y como explicaba Brisa a 20minutos: "El humanismo es la igualdad entre hombres, mujeres, niños, animales y planeta; entre el mundo entero. Significa estar integrado en un sistema de valores globales".

Una música reivindicadora que lucha por las causas sociales que más le preocupan.