Doja Cat consigue su primer Nº1 en LOS40 con ‘Say so’

Cuando hace 13 semanas Doja Cat debutó en la lista con Say so quizá algunos pensaron que podría tratarse de otro éxito internacional más que pasa sin pena ni gloria en nuestro país. Pero el caso es que este tema refrescante de base funky, que nos transporta a las playas californianas, ha ido ganando adeptos hasta convertirse en uno de los favoritos del público español. Tanto es así que esta semana, última de julio, se ha encaramado al número uno tras una espectacular subida de siete posiciones.

Say so tiene mucho que contar. Es el primer gran hit de esta rapera cuyo nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini, de 24 años, que empezó subiendo vídeos a YouTube y que a día de hoy tiene ya dos álbumes publicados. El segundo, Hot pink, es el que incluye este temazo y el que le ha granjeado la popularidad a niveles masivos. Say so ha llegado al número uno de ventas en Estados Unidos en la versión en la que colabora Nicki Minaj, todo un hito, pues nunca antes dos raperas lo habían logrado juntas. En su país ha vendido un millón de copias. El vídeo acumula ya casi 180 millones de reproducciones.

Con todo, la canción no ha estado exenta de polémica, pues su productor y coautor es Dr. Luke, a quien Kesha denunció por acoso sexual (denuncia que un juzgado de Nueva York ha archivado). Tras un tiempo defenestrado por la industria, ha reaparecido con esta participación en la creación de Say so.

Estés o no de vacaciones, es hora de relajarse y disfrutar del sol y el mar, y sin duda Say so es la banda sonora perfecta para estos días. ¡A disfrutarlo!