¿Quién es Moonkey? Conoce al trapero español que ha trabajado con Duki, C.R.O, y muchos más

Cada vez son más las voces que emergen en la industria de la música y que nos conquistan con su talento. Este es el caso de Moonkey, el madrileño que ya se ha convertido en una auténtica promesa del trap.

Todo comenzó cuando en 2016 lanzó su tema I Don't Know. Su acogida fue tal que comenzó a ganar miles y miles de seguidores, creando así una base fans irrompible y fiel en cada uno de sus proyectos. Y así ha sido. Ahora cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram.

Y es que lo que más ha conquistado a sus fans es que también es él el que compone y produce sus propias canciones. De hecho, también ha demostrado contar con una gran versatibilidad en todo tipo de género. Comenzó con un rap puro y acabó probando suerte con los sonidos del trap.

Una suerte que ha acabado en buen puerto, ya que su talento, su paciencia y su facilidad para conquistar oídos le ha llevado a trabajar con artistas de la talla de Lucho SSJ, C.R.O y el mismísimo Duki. Y no solo una vez, sino en varias ocasiones. El remix de Blood cuenta con más de 11 millones de reproducciones en Youtube.

Aunque estos no son los únicos grandes proyectos que nuestro protagonista nos ha ofrecido en su carrera. Cuenta con un álbum titulado Fuck The World y con un sinfín de sencillos que no han pasado desapercibidos para sus seguidores. Su último trabajo es el EP Cyberboy, en el que vuelve a colaborar con Duki.

Con 19 años, Moonkey se ha consolidado como una de las voces a las que no debes perderle el oído si lo urbano es tu estilo favorito. Ahora su nombre también suena por América Latina y no hay día que pase sin que nuestro protagonista sume visitas a sus canciones en Youtube. ¡No te lo pierdas!