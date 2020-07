Netflix hará ‘The Witcher: Blood Origin’, una miniserie que se suma al universo de ‘The Witcher’

Netflix acaba de anunciar que ha dado luz verde a The Witcher, Blood Origin, una miniserie de seis partes y precuela de la original The Witcher. Que a su vez es una adaptación de la saga literaria de Andrzej Sapkowski. Vamos, como hizo HBO con Juego de tronos.

En esa búsqueda de la plataforma estadounidense por tener su propio fenómeno de masas, ha apostado por esta precuela ambientada en un mundo élfico 1200 años antes del mundo ya emitido.

La nueva apuesta contará una historia perdida en el tiempo: el origen del primer brujo y los eventos que conducen a la crucial "conjunción de las esferas", cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno y se filmará en Reino Unido.

Nuevos personajes y más universo mágico

Entre los fichajes están confirmados Declan de Barra como productor ejecutivo y showrunner y Lauren Schmidt Hissrich que ejercerá de productora ejecutiva.

Barra asegura que “la primera vez que leí los libros de The Witcher me surgió una duda: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos? Siempre me ha fascinado el auge y la caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecen justo antes de esa caída. The Witcher: Blood Origin contará la historia de la civilización élfica antes de su caída, y lo más importante, revelará la historia olvidada del primer brujo.”

Y Schmidt ya adelanta: “Es un reto emocionante explorar y expandir el universo de The Witcher creado por Andrzej Sapkowski, y estamos deseando enseñarles a los fans los nuevos personajes y una historia original que enriquecerá aún más nuestro mundo mágico y mítico."

Así como el propio escritor, Sapkowski que actuará como consultor creativo en la serie. Mientras, Jason Brown y Sean Daniel de Hivemind, y Tomek Baginski y Jarek Sawko de Platige Films, serán los productores ejecutivos.