El protagonista de ‘Gladiator’ admite que se sintió culpable cuando ganó el Oscar

Se cumplen 20 años del lanzamiento de Gladiator en la gran pantalla. Su protagonista, Russell Crowe, vuelve a ver la película después de todos estos años y admite que se sintió culpable al ganar el Oscar a Mejor Actor. Con su interpretación de Máximo Décimo Meridio, el actor nos metió en su bolsillo y la película se convirtió en un clásico del cine. Pero él no estaba de acuerdo con el veredicto. Con estas palabras lo ha comunicado al medio TODAY:

“Fue una experiencia emocionante porque lo veo ahora y miro lo mucho que cambió mi vida. Recibí muchas palmaditas en la espalda y, ya sabes, conseguí muchos premios y todo eso. Obviamente por un corto periodo de tiempo eso me elevó a un nivel diferente. Pero veo la película y es una película de director”, contaba Crowe.

“Tuve uno de esos momentos de ‘¿Por qué estoy recibiendo toda esta atención cuando el premio de la Academia pertenece a Ridley Scott?’ Es gracioso porque hay días que lo siento cerca y otros que parece que fue en otra vida”.

Aunque parece que a Russell le caracteriza la humildad, hace poco daba declaraciones contradictorias. En el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, el actor dijo que el guion era malísimo.

“Gladiator fue una experiencia única porque el guion que tenían era tan malo, era tan malo", dijo Russell. "El productor no sabía que ya había podido obtener una copia, pero lo que dijo es 'no quiero enviarle el documento que tenemos, porque no responderá'". Al final, admite que le convenció con la parte visual de la película y surgió la magia en su primera reunión.

La película ganó 5 Oscars (aunque ninguno para el director) y ser una de las películas más recordadas de la historia.