Karmele Marchante fue atropellada por un coche: “He vuelto a nacer”

Desde que dejó de ser colaboradora de Sálvame, Karmele Marchante ha estado alejada de Telecinco. Ahora, la periodista ha vuelto a ser noticia por una triste noticia: ha sido víctima de un atropello. De hecho, ha sido ella misma quien ha compartido esta dura experiencia con sus seguidores y seguidoras de Twitter:

“El pasado miércoles mientras hacía deporte un conductor que iba hablando por teléfono me embistió en un paso cebra causándome daños graves”.

El pasado miércoles mientras hacía deporte un conductor que iba hablando x tel me embistió en un paso cebra causándome daños graves. No fue mi intención explicar este horrible hecho, pero como en el peor de los programas QUE YA NO TRABAJO su obsesión x mi no ceja, lo cuento yo. — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) July 25, 2020

Aunque la intención de Karmele no era contarlo, tras que Sálvame lo dijese, la ex colaboradora ha querido hablar sobre el tema: “No fue mi intención explicar este horrible hecho, pero como en el peor de los programas QUE YA NO TRABAJO su obsesión por mí no ceja, lo cuento yo”. Esta pullita que lanza al espacio de Telecinco es fruto de la mala relación que mantuvo con sus compañeros y compañeras tras su marcha en 2016.

Por suerte, Karmele ya se encuentra mejor, tal y como ha reconocido en otro tuit: “Voy a mejor y muchas gracias por tantos mensajes de cariño. He vuelto a nacer”. Como era de esperar, los mensajes de apoyo no han tardado en llegarle a Karmele, deseándole una pronta recuperación.

Karmele Marchante reconoció en una entrevista para la revista Lecturas que su marcha de Sálvame se debía al mal rollo que mantenía con algunos de sus compañeros de plató: “Me costaba ir a trabajar, no me sentía bien tratada”.

Desde entonces, Karmele ha estado colaborando en programas para TV3 y como invitada en Espejo Público de Antena 3.