¿Qué significa “Mi pan su sum”, la letra del nuevo viral de una llama bailando?

Si te has metido en redes sociales estos días, habrás comprobado que todo el mundo está cantando “Mi pan su su sum ñam ñam ñam”. Además, muchos de los vídeos van acompañados de una graciosa llama que mueve sus caderas al ritmo de la canción. Aunque el vídeo nos crea sentimientos encontrados (no sabemos si nos encanta el animalillo o nos provoca rechazo), son muchas personas las que se han animado incluso a hacer el baile en TikTok. ¡Y aunque parezca fácil, no lo es!

Vengo a recordarles que mi pan su su sum su su su

pic.twitter.com/znbeT2e139 — ᴀɢᴜs♡'s ʀᴀᴜʟᴻ🇦🇷 (@Auronchizito) July 18, 2020

Algunos famosos también han caído rendidos a este fenómeno y han compartido la letra en su cuenta de Twitter. Es el caso de la artista Danna Paola, quien ha escrito la letra en su red social, provocando miles de comentarios.

Mi pan su su sum su su, mi pan akakusmhj ÑAM ÑAM ÑAM MI PAAAAAAAAAAAN 🥴🙄 🎶 😅 — Danna Paola (@dannapaola) July 26, 2020

Pero, ¿qué significa y de dónde viene esta melodía tan pegadiza? Pues, aunque parezca mentira, esta canción viene de un anuncio publicitario de cereales ruso de Miel Pops, conocidos en algunos países como Honey Loops.

En el anuncio vemos a la mascota de este desayuno, una simpática abeja, bailando la canción. De hecho, el primer “mi pan” que dice la canción en realidad es “Miel Pop”. Y es que el usuario que utilizó la canción junto a las imágenes de la llama subió la velocidad de la letra.

Además, el usuario que lo subió a TikTok y se convirtió en viral cogió la letra y la puso mucho más aguda hasta conseguir la canción que conocemos. De este modo, lo que dice en realidad la canción es “Miel Pops, zum zum zum”.

En España, el comercial es igual que el ruso, pero repitiendo una y otra vez “Miel Pops” y con deletreando en un momento de la canción la palabra “Miel”. Vamos, que no tiene mucho más misterio la canción de “Mi pan su su sum”.

¿Os imaginabais que este pegadizo tema venía de un anuncio ruso?