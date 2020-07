El truco infalible para comprobar si tu mascarilla de tela es segura

¿Alguna vez has caminado frente a un escaparate y has sentido un flechazo con una preciosa mascarilla de tela? Tranquilo/a, no eres el/la único/a. Pero has de saber que no todas tienen la misma efectividad de protección ante el virus.

Según Simon Kolstoe, profesor de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), en el estudio de la revista Science Alert, hay dos métodos para comprobar si tu mascarilla de tela es efectiva o no ante la expansión del virus. Para uno tan solo necesitas un vapeador; para otro, una vela.

El primero de ellos consiste en coger tu teléfono móvil y grabarte mientras expulsas el vapor del vapeador. Con esto, comprobarás cuánto humo atraviesa tu mascarilla y podrás compararlo con el que suelta una persona sin mascarilla. Si ambos soltáis la misma cantidad de humo, deberás cambiar de mascarilla. Si tu onda es menor, es efectiva.

El segundo método es aún más sencillo. Colócate con tu mascarilla frente a una vela encendida. Sopla y su consigues apagarla, no es recomendable que sigas usando tu mascarilla. En caso de que se mantenga intacta o te cueste apagarla, podrás usarla con total seguridad.

No obstante, Simon Kolstoe asegura que si nuestro propósito es protegernos a nosotros mismos, las mascarillas FFP2 son las más efectivas. Sin embargo, indica que si todos lo hacemos, corremos el riesgo de crear una escasez de mascarillas y poner en riesgo a los trabajadores sanitarios.

Lo importante es llevar cubierta media cara con las mascarillas recomendables para así disminuir la propulsión de las partículas al toser e, incluso, hablar. Si es con una mascarilla de tela, sigue los pasos recomendados por este experto para así comprobar su efectividad.