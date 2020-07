Elsa Pataky escapa por la ventanilla del coche durante una inundación

La vida de Elsa Pataky y Chris Hemsworth es de lo más estimulante. Lo que no le pase a las celebrities no le ocurre a nadie. La actriz española, de 44 años, se ha visto envuelta en una situación "dramática" ocurrida durante las lluvias torrenciales que han atizado Australia durante toda esta semana.

Pataky iba sola en su coche Volkwagen cuando quedó encallada en una inundación. La situación era peliaguda, y aunque ella se lo tomase con mucho humor, de haber habido un poco más de viento u ocurrir lejos de una zona habitada la cosa no habría sido tan divertida.

Elsa Pataky escapes through a car window in flooded Byron Bay street https://t.co/9AlUoNldaZ pic.twitter.com/dqEjiJFZda — Newcastle United News (@nufcnews2019) July 27, 2020

En cualquier caso, la esposa de Chris Hemsworth se quedó atrapada, rodeada de agua y lluvia. Al principio bromeó en su cuenta de Instagram subiendo una foto reflejándose en el espejo retrovisor. Una llamada a los fans: "¡Ayudadme!", seguido de un "Genial, Elsa, genial".

"Me quedé atrapada. Estupendo. Oh Dios, oh Dios... ¿Y ahora qué hago?", reflexiona la madrileña. Durante un momento empezó a agobiarse, pero luego mantuvo la calma y valoró opciones. La única solución para escapar del entuerto parecía evidente.

El coche estaba encallado y no podía moverlo. Si el agua subía podía despedirse de las risas. "Mi única opción: por la ventana". Y así fue. Un escape poco glamuroso y algo desesperado, pero el único posible. ¿Cómo se lo habrá tomado el fornido superhéroe marvelita al enterarse?