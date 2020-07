Britney Spears se tatúa el cuerpo entero de henna para llamar la atención

Britney Spears sigue preocupando a sus fans con sus misteriosos posts de Instagram. El último lo protagoniza una fotografía en bikini con el cuerpo cubierto de henna blanca.

"Me he entusiasmado con la henna!!! Creo que estaba intentando conseguir un look bohemio en la segunda foto, pero no sé qué pintan mis manos en la cintura 😂😜🤣!!! Supongo que quiero llamar la atención 🙄🙄🙄!!!, reza la publicación.

El hecho de que "quiera llamar la atención" ha saltado todas las alarmas entre sus seguidores, quienes han analizado cada imagen al detalle y se han percatado de que la primera y la segunda fotografía no pertenecen al mismo día. Sin embargo, la sesión de body paint sí parece haber tenido lugar hace poco, ya que en una selfie reciente aún se ven restos de pintura sobre su cuerpo.

La Princesa del Pop sigue viviendo una situación muy complicada, en la que no tiene ningún control sobre su vida ni su economía. Su salud mental es la que más se ha visto perjudicada en toda esta historia, razón por la que los fans se han vuelto a volcar con el movimiento #FreeBritney más que nunca.