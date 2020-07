Miguel Herrán se quita la camiseta para hablar de su físico: “Tampoco me importa si esta foto no os gusta”

Miguel Herrán es uno de los actores españoles más seguidos en Instagram. El que da vida a Río, uno de los personajes principales de La Casa de Papel, comparte su día a día con sus más de 14 millones de followers en la red social, manteniéndonos actualizados de sus proyectos en la gran y pequeña pantalla así como compartiendo momentos y pensamientos más íntimos.

A pesar del éxito profesional del que goza ahora, la vida no siempre ha sido fácil para el intérprete. Hace un año Herrán protagonizaba la portada de la revista Men's Health y ofrecía una entrevista donde confesaba que durante la adolescencia tuvo que lidiar con la depresión y con complejos físicos que le llevaron a sufrir vigorexia: "Me veía delgado pesando 80 kilos (…) con 13 o 14 años mis amigos me llamaban Conan The Barbarian por lo grande que estaba".

Sin embargo, la última publicación del actor en su cuenta de IG deja ver que los momentos duros han quedado atrás y que actualmente disfruta de seguridad y confianza en sí mismo. Se trata de una imagen donde podemos ver a Miguel frente al espejo sin camiseta luciendo abdominales y que ha acompañado de un texto bodypositve con un claro mensaje: "Creo que por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado. Creo que por primera vez tampoco me importa si esta foto no os gusta".

"Esta foto es para mi.. para no olvidarme jamás de que el éxito personal está en la aceptación de uno mismo y no en la de los demás", terminaba diciendo. Sin duda, sus palabras servirán de inspiración para muchas personas que estén atravesando una crisis de imagen o sean excesivamente vulnerables a los comentarios ajenos, algo con lo que los y las famosas deben lidiar constantemente debido a su exposición mediática.

Como no podía ser de otra forma, no han faltado los comentarios de sus seguidores y seguidoras apoyando y suscribiendo sus palabras así como de compañeras de profesión como la actriz Ana Fernández o Esther Acebo.