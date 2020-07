El nuevo tatuaje de Shawn Mendes va dedicado a alguien muy especial

Sabemos que Shawn Mendes tiene un corazón muy grande y su hermana pequeña ocupa un lugar privilegiado en él. Por eso el cantante se ha tatuado su nombre, Aaliyah María, con una tipografía muy fina, romántica y cursiva. El tatuador de Los Ángeles, Kane Navasard, hacía esta pequeña obra de arte debajo de su clavícula y subía una foto a Instagram: “Una dulce dedicación, en el hombre @ShawnMendes”.

No es la primera dedicación de amor que muestra el cantante de Lost In Japan a su hermanita. En octubre, subía varios throwbacks rememorando la infancia que tuvieron juntos. Shawn cogiendo a la recién nacida Aaliyah en brazos o un vídeo de ella montada en un coche de juguete riéndose a carcajadas, una monada. También lo fue el post dedicado a su cumpleaños con varias fotos de ella de pequeña: “Felices 16 a la chica más maravillosa que conozco. Te adoro”.

Tal vez recordáis a Aaliyah de la ahora inexistente Vine, donde adquirió gran popularidad como la Princesa Aaliyah con sus vídeos cortos. Ahora, también tiene sus fans en Instagram, donde enseña su vida y apoya a su hermano mayor.

Ver esta publicación en Instagram Wowww @aaliyahmende.s ❤️ Una publicación compartida de Shawn Mendes (@shawnmendes) el 28 Oct, 2019 a las 5:02 PDT

Shawn Mendes hizo uso de su Instagram a principios de este mes para comunicar que estaba trabajando en su nuevo álbum. La cuarentena parece un momento de inspiración, ya que hacía casi dos años que el artista no sacaba nada solo. Youth, If I Can’t Have You o In My Blood, son claros ejemplos de canciones suyas en solitario que alcanzaron el éxito. Su último tema fue el bombazo de Señorita junto a su pareja actual Camila Cabello. Pero eso se acabó, hay fotos de Mendes en el estudio que lo demuestran.

Ver esta publicación en Instagram 🖤🧡 Una publicación compartida de Shawn Mendes (@shawnmendes) el 11 Jul, 2020 a las 8:38 PDT

“¿Qué tal chicos? Sé que no he estado muy activo en Instagram últimamente. Solo quería deciros que os quiero y os echo muchísimo de menos. Estoy haciendo otro álbum. Así que sí, ¡os quiero y nos vemos pronto!”, decía en uno de sus posts.