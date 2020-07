Así es la nueva película de Mario Casas para Netflix que le convierte en un celoso compulsivo

'El practicante', la segunda película de Mario Casas para Netflix llegará el próximo 16 de septiembre.

Se trata de un thriller psicológico protagonizado, dirigido por Carles Torras (Callback, Open 24h, Trash, Jóvenes) y producido por Miguel Ruz.

Junto al archiconocido actor, redondean el reparto Déborah François, Guillermo Pfening (Nadie nos mira, Wakolda, Distancia de rescate), Celso Bugallo (Mar Adentro, Los lunes al sol), Pol Monen (Amar, ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, Tu hijo), Raúl Jiménez (Tarde para la ira) y María Rodríguez Soto (Los días que vendrán).

Dirigida por Carles Torras, llega a la plataforma el próximo 16 de septiembre. pic.twitter.com/peNkTnrjDv — LUIS. (Official) (@LUIS8171073011) July 28, 2020

¿Qué historia cuenta 'El Practicante'?

Ángel (Mario Casas) trabaja como técnico en emergencias sanitarias a bordo de una ambulancia. Tras sufrir un grave accidente, su vida junto a Vane (Déborah François) empieza a desmoronarse.

Obsesionado con la idea de que ella le es infiel, convertirá su vida en un infierno del que será difícil escapar.

Nuevas fotos de 📷 #ElPracticante, Ángel (@mario_casas_) trabaja como técnico en emergencias sanitarias en 🚑.Tras sufrir un grave accidente, su vida junto a Vane (Déborah François) empieza a desmoronarse.. pic.twitter.com/b3PiA2KUQ0 — Mario Casas World (@MarioCasasWorld) March 10, 2020

Mario Casas: "El reto consistía en no empatizar con la actriz protagonista"

Sobre este difícil papel, el intérprete ha declarado que comenzó con la visita al Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo donde trató con pacientes que tenían la misma lesión. Después en el Institut Guttmann en Barcelona conoció a Mario Roque, que le ayudó incluso en el rodaje. La faceta psicológica la trabajaron desde la figura de un sociópata.

Y explica: “Dar vida a alguien con tantas aristas, me resultaba muy atractivo. Carles y yo teníamos claro el enfoque, pero además trabajamos en sintonía con el coach de interpretación Gerard Oms. Hablé también con un psiquiatra sobre los patrones de este tipo de sujetos, que no empatizan con los demás y apenas sienten emociones. El reto de interpretar a Ángel consistía en no empatizar con la actriz protagonista”.