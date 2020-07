Blas Cantó empieza a componer la canción que nos representará en Eurovisión 2021

Este año no hemos podido celebrar Eurovisión como merece, el Covid-19 hizo que se aplazase hasta el 2021. Por eso, Blas Cantó tuvo que dejar atrás Universo, el tema con el que nos iba a representar este 2020. Ya sabíamos que sería algo totalmente diferente porque así lo anunció en RTVE en una entrevista: "No creo que la nueva canción tenga algo que ver con Universo porque es un nuevo día y tiene que ser algo nuevo".

Un mes más tarde, el murciano anuncia en Twitter que ya está trabajando en este esperado tema. El post decía: “Ayer tuve una sesión con @dunclaurence, @Dangelomusica, @DannHammond y #MikolajTrybulec e hicimos cosas muy chulas. Ojalá contaros más cosas pronto”.

Así se encuentra Blas, rodeado de buenos músicos, y lo más importante, mano a mano con Duncan Laurence. Ganador de Eurovisión 2019 con la canción Arcade y representando a los Países Bajos.

Todavía no se saben más detalles de cómo será su apuesta, pero no creemos que nos sorprenda bailando. Él mismo admitió que no era su fuerte y que apostaría por la voz: “Podemos llevar una canción más rápida o como sea pero que no me esperen bailando porque no sé bailar. Voy a estar concentrado cantando y la voz limpia”.

El artista se encuentra en un momento agridulce de su vida. A principios de junio estrenaba su libro Historia de una estrella sin nombre, un marcado acontecimiento en su carrera, pero todavía con un sentimiento de tristeza.

Su padre fallecía en mayo a los 49 años y él se despedía con un precioso post en Instagram: “Vuela alto, porque te vamos a recordar en tu mejor versión, la que a todos enamoró cuando llegaste a sus vidas”.