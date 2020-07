La nueva cara de Kiko Matamoros tras unos retoques que asustaron a la audiencia

Kiko Matamoros aparecía el pasado 'Sábado Deluxe' en pantalla y los espectadores quedaban perplejos por su nuevo rostro. Tanto, que le quitó protagonismo al regreso de Mila Ximénez. Aunque muchos reconocían al colaborador, las redes se llenaron de preguntas sobre su nueva imagen que no acababan de entender.

Consciente del asombro, Kiko explicó lo ocurrido: “Le voy a dar una explicación a España. Esta tarde me he pinchado la cara y no he tenido tiempo ni de maquillarme. Ha llegado el coche de producción y no se me hacía elegante hacerle esperar, por lo que he salido tal cual estaba".

Unas palabras que tranquilizaron a la audiencia que le veía con la cara hinchada, pinchazos y hasta sangre en la nariz. Algo común tras los retoques que se ha hecho, solo que al ir seguidamente a la tele fue mucho más notorio.

Se habla mas Kiko Matamoros que de Mila, de verdad este hombre está bien?

Es una pregunta seria pic.twitter.com/yELUjgg6oB — Evitadinamita(Ohana) ❤💙 🌸🌸🌸 (@Evita14305211) July 25, 2020

La responsable de tal imagen es Carla Barber, la nueva novia de su hijo Diego Matamoros, y ex Miss España. Muchos la recordarán por su paso por 'Supervivientes' y su instagram lleno de cambios físicos, ya que es médico y se dedica a ello. “Sí, ha sido Carla Barber. El otro día fuimos a cenar y me dijo que me tenía que hacer algunas cosas en la cara”, confirmó Kiko.

Ella misma (la sustituta de Estela Grande en el corazón de Diego) publicó la imagen del antes y el después de su nuevo suegro: “El que es guapo es guapo, pero si pasa por @clinicasdrcarlabarber mejor”, subraya la experta en "antiaging.

Y añade: “Aclaración: tras un tratamiento como este, la inflamación es normal durante 5-7 días. La rojez, los hematomas y el edema son normales y desaparecen en poco tiempo. Lo que más me gusta: la nariz y lo increíble que ha quedado la frente (adiós inmediato a las arrugas y elevación de cejas con ácido hialuronico)”.