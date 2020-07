15 frases de Becky G que todos hemos cantado alguna vez

"Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo pero más un buen amante". (Mayores)

"Yo no quiero un tipo que no sepa nada. Prefiero un tipo que me de la talla". (Mayores)

"I'm dancing in the mirror and singing in the shower". (Shower)

"Si tuviera un dólar cada vez que tú me dice' que me amas, estaría tomando té con la reina Isabel (La queen)". (Dollar)

"Que no se te apague la excitación, tú sabes que yo no te dejo planta'o. Calma'o". (Sin pijama)

"Mejor me quedo sola y me voy pa' la calle. Voy a vivir mi vida loca, sin nadie que me falle". (Sola)

"Pa'trá', pa'trá', pa'trá' (Yeh). Este culo lo heredé de mi mamá". (Booty)

"No soy ni mala ni santa. Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta". (Mala Santa)

"Ninguna de estas mujeres tiene el flow que tiene Becky. Latinoamericana, soy de aquí". (Chicken Noodle Soup)

"De migaja' no te haga' mendiga (Jah). Que en ese plan tú solo te castigas". (My man)

"Ya quiere' esta boca magnética. Pa' que ponga' en duda tu ética. (Muchacha)

"Puede que sea una locura, pero este amor va más allá de una simple aventura". (Ya es hora)

"Cuando te besé,sentí que toqué el cielo. Y no me equivoqué, no-no-no, no-no-no. Porque lo haría de nuevo, ay, de nuevo, ay, de nuevo". (Cuando te besé)

"Primero yo, segundo yo, tercero yo. La prioridad de ahora en adelante yo". (Tiempo pa' olvidar)

"Búscate limón y tequi, que así e' como se prende Becky". (Dura remix)