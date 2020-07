Conoce a Çantamarta, la gran apuesta del sello de Alizzz

Si pensabas que la música no podría sorprenderte más, estabas completamente equivocado/a. Cada vez son más los talentos que emergen en la industria e intentan hacerse un hueco. Por consiguiente, cada vez son más los artistas que innovan con nuevos estilos y fusiones.

Este es el caso de Çantamarta, un grupo formado por dos andaluces y colombovenezolano que apunta bien alto. Omar, conocido como White as Chocolate, Benito, al que todos nombran Im Married, y LuisLo nos presentan su fusión de géneros musicales de la mano del sello del exitoso productor Alizzz.

Çantamarta nos traslada a los sonidos del R&B, Neo-soul, Hip Hop y House con la influencia de diversos elementos culturales y musicales del caribe latinoamericano. Este estilo podemos escucharlo en Fermina, el tema con el que debutaron y que está inspirado en las obras de Gabriel García Márquez. Los sonidos del trap, soul y del Neo-R&B se hacen evidente en sus melodías.

Después de otros muchos lanzamientos llega temás más reciente: Suena Sabroso. De él no solo destacamos esta fusión de sonidos que mencionamos en líneas anteriores, sino también su emotivo significado. Este trío de talentos nos regala un canto a la experiencia migratoria y a los sentimientos encontrados que produce el estar lejos de casa. Un sentimiento con el que muchos se han sentido identificados en los últimos meses.

Para este proyecto han contando con la participación de familiares y amigos que han dado un toque mucho más personal y nostálgico. Y es que hay pocas palabras que puedan definir lo que vivir lejos de un ser querido significa para cualquier persona.

No cabe duda de que Çantamarta ha llegado para revolucionar la escena de la música urbana, convirtiéndose en los posibles pioneros de una nueva ola en la que llevan por bandera una original fusión de estilos. Y tú, ¿aún no los has escuchado?