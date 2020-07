ATEEZ estrena ‘Inception’, el single de su nuevo álbum: mira el vídeo y la letra

I’m in love

I’m in love



Chalnaui sungan geu nun majchum

Modeun gamgagi meomchun sungan

Nae ane peojin jageun tteollim

Cheoeum neukkyeoboneun naega doen deushan gibuni nal samkyeowa



Kkumeseodo bon jeok eopsneun

Ggumeul kkuneun gibuniya

Ggumirago danjeong jisgien kkwae hwaksilhan neukkimira

Geuryeonaego geuryeonaen geurimja sok kkeutkkaji seonmyeonghande

Neol dasi majuhan nalman barabolge



Cheoeumeuro doragal sun eopseul geot gata

Neol moreudeon na neol majuchin hue nan

Geotjabeul su eopsi deo galmanghage doeneun geol



Nan machi kkumeseo kkumeul kkun deusi

Neol chajaseo hemaeda gireul ilheoga

Dasin kkaeji moshae neoran kkume sara

Every day and night I’m gon' chase you



I’m in love

(I’m dreaming in a dream every night)

I’m in love

(I’m dreaming in a dream every night)