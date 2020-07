2 de 3 Aunque para los grandes cinéfilos y aquellos que tengan más de 30 años probablemente les parezca una imprescindible, las nuevas generaciones que comenzaron a conocer al director con la trilogía del Caballero Oscuro quizás no la hayan visto aún. Todo un error, porque este complejísimo thriller de venganzas sobre un hombre que no es capaz de recordar lo que ha ocurrido en los últimos minutos y que debe tatuarse su una investigación criminal para no olvidarla es el que hizo auténticamente famosos a Christopher Nolan y a su hermano, Jonathan Nolan, artífice de la historia. Protagoniza un excelente Guy Pearce (Prometheus). También aparecen Carrie-Anne Moss (Matrix) y Joe Pantoliano (Los Soprano). Todo un prodigio de la dirección y el montaje: Memento está narrada a través de flashbacks.