Así es ‘We Are Who We Are’, la nueva serie a lo ‘Call Me By Your Name’ de Luca Guadagnino

Mientras esperamos con calma la secuela de Call Me By Your Name, los fans de Luca Guadagnino podemos empezar a preparar el sofá para deleitarnos con su nuevo proyecto: la serie We Are Who We Are, que recuerda enormemente por su sensibilidad y estética al dramón imposible de Elio y Oliver.

HBO ya ha lanzado su primer tráiler, y en él podemos ver algunas pinceladas de la historia. Esta gira en torno a Fraser, un joven estadounidense algo tímido cuya madre ha sido destinada a una base aérea en el Véneto, Italia. Allí conoce a Caitlin, cuya personalidad es completamente opuesta: extrovertida y divertida. Ella también vive en la base militar desde hace unos años.

Ambos entablarán una profunda relación de amistad en una edad clave para el descubrimiento y desarrollo de la identidad personal y sexual. Sus romances, sus miedos, sus inquietudes y sus turbulentas relaciones familiares los pondrán a prueba, y todo lo que ocurra en esos ocho capítulos dirigidos por Guadagnino marcará para siempre sus vidas.

Fraasier y Caitlin están interpretados por Jack Dylan Grazer (It) y la debutante Jordan Kristine Seamon. Además de ellos, el reparto contará con Chloë Sevigny (Boys Don't Cry), Alice Braga (Soy leyenda), Spencer Moore II (Por trece razones), Kid Cudi (Need for Speed) y Francesca Scorsese (Infiltrados), hija de Martin Scorsese.

We Are Who We Are (literalmente: Somos quienes somos) se estrenará en HBO el 15 de septiembre de 2020. Para la secuela de Call Me By Your Name tendremos que esperar un poco más: el coronavirus ha pospuesto el rodaje y el estreno se prevé para el año que viene.

Además de eso, Luca Guadagnino ya está preparando otro proyecto escrito por Seth Rogen y Evan Goldberg: un documental llamado Scotty y la historia secreta de Hollywood, centrado en la figura del legendario buscavidas bisexual Scotty Bowers, quien buscaba citas gays a artistas de Hollywood tras la Segunda Guerra Mundial.