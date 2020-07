Brie Larson coge la guitarra para ponerse en el papel de Taylor Swift

Brie Larson ha demostrado que dar vida a una de las superheroínas más queridas del Universo Cinematográfico de Marvel no es su único talento. La música también forma parte de sus pasiones, y eso es algo que hemos podido comprobar a través de las distintas covers que ha compartido.

Y es que en la última demostración de su talento musical también ha querido hacer público su amor por la discografía de Taylor Swift. La actriz se lía la manta a la cabeza para coger su guitarra e interpretar The 1, un tema incluido en Folklore, el nuevo disco de la cantante.

De momento no hay rastro de la intérprete del tema, aunque sí de sus millones de seguidores, quienes no han tardado en inundar la publicación de halagos y piropos hacia su voz. Eso sí, como mencionamos en líneas anteriores, no es la primera vez que lo hacen.

Hemos escuchado a Brie Larson interpretando July de Noah Cyrus con la compañía de su fiel guitarra. E incluso se ha atrevido con Be Alright de Ariana Grande. ¡Una chica muy versátil!

Todos piden el regreso de Larson a la gran pantalla para dar vida de nuevo a uno de los personajes más populares de la saga de Los Vengadores. De momento, el estreno de esta segunda parte sigue en el aire, por lo que tendremos que amenizar la espera con los vídeos que la propia Brie está publicando en su nueva era como youtuber.

En uno de estos vídeos, incluso, aseguró haberse presentado al casting de otras grandes producciones, como Star Wars y Los Juegos del Hambre. Y tú, ¿te la imaginas interpretando el papel de Katniss?