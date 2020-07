McFLY regresa a la música con ‘Happiness’, su nuevo single

McFly regresa a la escena musical tras casi 10 años de parón. La banda británica acaba de estrenar Happiness, su nuevo single y el primer adelanto de Young Dumb Thrills, su próximo álbum de estudio, que verá la luz el 13 de noviembre.

Después de prometer el lanzamiento de un disco en 2013, el cual finalmente vio la luz en 2019 convertido en The Lost Songs; después de publicar una recopilación de sus mejores éxitos; de haber formado parte de McBusted; y de un hiatus que parecía interminable... Después de tantas idas y venidas, Danny Jones, Dougie Poynter, Tom Fletcher y Harry Judd vuelven como cuarteto cargados de novedades musicales.

Este primer sencillo, producido por Jason Perry, sigue la línea de Love is On The Radio, una canción optimista que invita a sonreírle a la vida y a olvidar los problemas, siempre en buena compañía.

La portada de su nuevo proyecto está protagonizada por un oso de peluche. Un oso amoroso que recuerda indiscutiblemente a Lotso, personaje y villano de Toy Story 3. Un sol y una nube sonriente son los extremos que forman el arcoiris dibujado en la tripa del muñeco, una señal sobre la dirección que tomará el séptimo álbum del grupo.

Ante tan buenas noticias, los fans se han puesto como locos. Sus reacciones y comentarios sobre esta nueva etapa de McFly han revolucionado las redes sociales, y no es para menos: llevan esperando este anuncio muchísimo tiempo.