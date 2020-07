Let’s Sing presents Queen, listo para llevar el rock al escenario

Cantar como Queen será posible a partir del próximo 2 de octubre en PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One. Así lo han anunciado Ravenscourt y Voxler dentro de una nueva entrega de la franquicia Let's Sing con Let’s Sing presents Queen.

¡Agarra el micrófono y prepárate para rocanrolear! Canta en solitario o comparte el escenario con tus amigos en los fascinantes modos de juego mientras sigues los pasos de Queen, la mayor banda de rock de todos los tiempos, con el legendario cantante Freddie Mercury. Deja que su música te lleve a un viaje a través de diferentes décadas.

Domina Bohemian Rhapsody, desafía a tus amigos con Bicycle Race o muévete al ritmo de grandes éxitos como We Will Rock You, Another One Bites The Dust, I Want To Break Free y We Are The Champions. ¡El listado de canciones abarca 30 de los mayores éxitos de Queen que conseguirán que los fans canten con el corazón en esta nueva entrega de la saga!

Calienta tus cuerdas vocales y elige tu canción en solitario o con amigos. ¿No tienes un micrófono USB a mano? No hay problema, convierte tu teléfono móvil en un micrófono con la aplicación Let’s Sing Microphone-app y comienza a cantar con el corazón ¡el escenario es tuyo!

Canta en solitario o con hasta ocho jugadores. En PS4 elige entre un máximo de 4 teléfonos móviles o una combinación de 2 micrófonos USB + 2 auriculares o 2 micros USV + 2 micros SingStar. En Xbox One o Switch, elige entre un máximo de teléfonos móviles, 2 micros USB y 1 auricular.

We will... we will... Rock you!!



Prepárate para darlo todo al micro con Let’s Sing presents Queen, que llegará el 2 de octubre en PS4 y Switch en físico y XB1 en digital.



🎤Canta en solitario o con amigos.

🎼30 de los mayores éxitos de Queen.

📲Con micro o con tu móvil. pic.twitter.com/6KnACYoNZV — Koch Media España (@KochMedia_es) July 29, 2020

Modos de juego de Let's Sing presents Queen

Modo Clásico: toma el escenario en solitario o con amigos. ¡Consigue las notas correctas y demuestra que tiene lo que hace falta para ser una Estrella y lograr la puntuación más alta!

Modo Feat: ¡El trabajo en equipo es la clave! coge a un amigo o incluso forma equipo con el legendario Freddie Mercury en el modo para un jugador. Cuando mejor encajen las voces, mayor será tu puntuación de compatibilidad.

Modo Concurso Mundial: ¡Eres tú contra el mundo! Sube a la cima de la clasificación desafiando a tus amigos o a otro cantante online al otro lado del mundo. El juego mostrará tus actuaciones como si estuvierais cantando juntos.

Modo Mix Tape 2.0: este modo de juego garantiza horas de diversión y una lista de canciones que nunca será la misma: cada popurrí en este innovador modo de juego es una mezcla dinámicamente generada.

Modo Jukebox: recuéstate y disfruta de una lista de canciones para tu próxima sesión de improvisación.

Modo Let’s Party: ¡El desafío final para tu fiesta Let’s Sing! dos equipos de hasta cuatro jugadores cada uno y un único micrófono por equipo se enfrentarán a modos de juego elegidos al azar para determinar quiénes son las verdaderas estrellas.