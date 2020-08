Moonkey, sobre su canción con Arón Piper: “Queríamos dar a la gente un poquito de salseo”

Con el lanzamiento de su EP Cyberboy, Moonkey se ha consolidado como una de las promesas musicales más versátiles. Aunque muchos lo encasillen en el género del trap, el madrileño ha demostrado haber desarrollado una gran habilidad para conquistar otros muchos estilos.

Ahora nuestro protagonista se prepara para el lanzamiento de Rosé, su colaboración con Arón Piper. Una canción con la que van a traer "un poquito de salseo", o al menos es lo que ha asegurado en una entrevista con LOS40. Aunque nos ha desvelado el estilo que seguirá este tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CYBERBOY🛸🚀🦾حلالTHEWHITESHARK🦈 (@moonkey__) el 21 Jul, 2020 a las 5:45 PDT

Moonkey llegó a nuestras vidas en 2016 a través del lanzamiento de I Don't Know en Youtube. Poco a poco fue ganando suscriptores hasta consolidar un público muy fiel. Esto, junto a su talento, le ha llevado a trabajar con otros grandes referentes de la industria como Duki, quien ahora se ha convertido en uno de sus mejores amigos. "Es como mi hermano", dice.

Pero Cyberboy no es lo único que parece que nuestro protagonista nos tiene preparado para el 2020. Una larga lista de proyectos, de la que no nos ha podido desvelar demasiado, verán la luz este año, y no cabe duda que volverán a demostrar la valía como artista de nuestro protagonista.

Y es que si hay algo que ha demostrado Moonkey con el transcurso de los años es que nada cae del cielo, y que detrás de todo éxito hay esfuerzo y constancia. Él lo tiene claro: para conseguirlo has de ser tú mismo, dejar a un lado los miedos y, por supuesto, sacar siempre el lado positivo de las cosas.

Moonkey ahora se prepara para una nueva etapa de su vida, que comienza con unos ritmos tropicales y un compañero de fiestas. Nosotros ya estamos contando las horas para escucharlo. ¡No te pierdas la entrevista!