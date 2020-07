¿Sabes quién es esta famosa actriz que veraneaba de pequeña en España?

En este verano un tanto extraño puede que todos nos hayamos puesto un poco más nostálgicos de lo normal, recordando viajes pasados, lugares que conocimos cuando no había restricciones para viajar y experiencias que hicieron de esas vacaciones recuerdos imborrables.

Una nostalgia de la que ni siquiera las estrellas de Hollywood escapan. Ha sido a través de Instagram donde una popular actriz originaria de Gales ha compartido un recuerdo que data de la década de los setenta. Una fotografía en la que la intérprete, que llegó a ser una de las mujeres más deseadas de la década de los noventa, aparece con sus padres y con sus hermanos veraneando en España. Un recuerdo que acompaña por el texto "a five year old me con mi familia in Spain circa 1974" ("mi yo de 5 años con mi familia en España aproximadamente en 1974.")

Por si acaso te cuesta reconocerla, te diremos que la pequeña que aparece con el lazo blanco en la cabeza es, nada más y nada menos que, Catherine Zeta-Jones. Quien dice que aún adora una buena camiseta de rayas como outfit veraniego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) el 24 Jul, 2020 a las 11:44 PDT

A sus 50 años, Catherine Zeta-Jones es toda una enamorada de nuestro país y, a juzgar por esta imagen, no es difícil comprender el porqué. Tan solo tenía 5 años en esta fotografía, en la que la ganadora de un Óscar por Chicago disfrutaba de unas vacaciones con los suyos. Una familia totalmente anónima, ya que, la estrella de La Máscara del Zorro, película en la que triunfó junto a Antonio Banderas, no procede de una larga estirpe de celebs. De hecho, su madre era modista y su padre trabajaba en una fábrica de dulces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) el 20 Jul, 2020 a las 10:08 PDT

A día de hoy, Catherine Zeta-Jones continúa siendo una apasionada de España. De hecho, este año ha sido una vez más su destino escogido para pasar las vacaciones de verano. En esta ocasión y como viene siendo habitual, junto a su marido la también estrella de Hollywood Michael Douglas, con quien comparte una lujosa residencia en la isla de Mallorca. Vacaciones en las que también les acompañan sus hijos, Carys y Dylan.

¿Fuiste capaz de descubrir qué actriz se encontraba detrás de esta tierna niña de 5 años?