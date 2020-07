Bisbal y Aitana, Camilo, Beret y Alborán, J Balvin… ¿quién se llevará el primer número uno de agosto?

Si Doja Cat, con su veraniego número uno, Say so, ha puesto fin al mes de julio, este sábado sabremos qué canción le toma el relevo y, por tanto, inicia agosto en lo más alto. Puede que, de hecho, sea la propia rapera quien repita en el primer puesto, pues Say so es el tema que está animando el verano en todo el mundo. Pero le pisan los talones otros artistas que también cuentan con posibilidades.

Completan a día de hoy el podio David Bisbal y Aitana con Si tú la quieres, y Fred de Palma y Ana Mena con Se iluminaba. Dos tándems chico/chica en castellano que ya han sido número uno. La primera canción que aún no lo ha sido nos la encontramos en el #4: Favorito, de Camilo. Solo ocho semanas ha necesitado para conquistar los corazones de la audiencia y situarse en puestos de cabeza.

Si seguimos descendiendo posiciones, entre las 10 primeras se sitúan otras que aún no se han colgado la medalla de oro: Sueño, de Beret con Pablo Alborán (#7), Rojo, de J Balvin (#9) y Enemigos, de Aitana (que tiene dos temas en el top 10) y Reik (#10).

Agosto también puede traerle suerte a los dos candidatos de la semana: Nil Moliner y Jawsh 685 con Jason Derulo. Sus respectivos singles, Mi religión y Savage love (laxed siren beat) podrían debutar como novedad este sábado, siempre y cuando hayan recibido apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

