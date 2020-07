The Vamps renace con ‘Married In Vegas’: ¡mira el vídeo y la letra!

Si pensabas que The Vamps había decidido poner punto y final a su carrera, estabas completamente equivocado/a. La banda británica ha vuelto un año después con Married In Vegas, un sencillo que sirve de carta de presentación de su nuevo álbum Cherry Blossom.

Married In Vegas es una canción creada por Brad, cantante principal del grupo, y producida por Lostboy. Pero la historia de este tema es lo que le aporta un toque más especial. “El día que entregamos el disco entré en conversación vía Zoom con Lostboy” explica Brad. “Nos tomamos unas cervezas y unas horas más tarde surgía Married in Vegas.”

Su compañero James explica: “Estaba jugando a la Play con mis amigos y eran las 11pm y estaba muy borracho. Brad me llamó por FaceTime y me dijo: 'He compuesto este tema!'. Me encantan ese tipo de situaciones porque incluso cuando piensas que algo está acabado puede cambiar en el último minuto."

El nuevo single de la banda llega con una fusión de géneros de lo más pegadiza. Escuchamos el pop/rock que caracteriza al estilo de la banda, pero también percibimos los sonidos de los sintetizadores y de un toque dance que provoca un efecto hipnotizante. Por otro lado, su letra habla del amor y de la idea de casarse en Las Vegas. ¡Al más puro estilo de Elvis Presley!

Para romper con el estilo rosa de la portada del álbum, The Vamps nos presenta un videoclip protagonizado por el dorado. Chaquetas de oro, serpentina de oro, estatuas de oro... ¡Todo de oro! ¿Conseguirán el disco de oro con su nuevo álbum? Tendremos que esperar para saberlo.

Pero lo de que sí estamos seguros es de que este regreso a la industria de la música, después del lanzamiento de Right Now en abril de 2019, no caerá en el olvido.