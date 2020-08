Don Patricio y Aissa estrenan ‘Cambio de Temperatura’: mira el vídeo y la letra

Ah

Lucas-loco, yeah, Lucas-loco, yeah-eah

Suban los termómetros

Aissa, ah

Don Patricio, mami

Dice

Girla



Cambio de temperatura (Ah-ah)

Mi herma, qué calor, ey

Me presento, tu gitano de color

Yo tengo rima' prima' pa' tu reggaetón

Si te pegas a mí que sea sin el pantalón (Epa, ¿ah?)

Cambio de temperatura

Oh, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?

Soy canario, pio-pio, canarión

Yo traigo rima' fresca' pa' tu reggaetón

'Tamo todo' vacilando bajo el mismo sol (Uh)



Sarita está saliendo con Dolores (Seca)

El bikini de lunare' se lo pone

Vamo' a quedar a hacer bote en el pole (Ah)

Pa' baja', meterle como se supone (Ah, ah)



Pa' que piense' en subir de nivel (Oye)

Nos pasamo' un verano to' high (Ajá)

Porque aunque ya no lo ve estamo' bien (Ah, ah)

Solo extraño su piel y el calor por la night (Night)

Tú ya piensa' en subir de nivel (Sube, sube)

Nos pasamo' un verano to' high (To' high)

Que aunque ya no lo ve estamo' bien (Ah)

Solo extraño su piel



Cambio de temperatura

Oh, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?

Soy canario, pio-pio, canarión

Yo traigo rima' fresca' pa' tu reggaetón (Ah, ah)

'Tamo todo' vacilando bajo el mismo sol (Todos, todos, ah)

Cambio de temperatura (Ah-ah)

Mi herma, qué calor, ey (Calor)

Me presento, tu gitano de color

Yo tengo rima' prima' pa' tu reggaetón

Si te pegas a mí que sea sin el pantalón (Sin el panta-Sin el pantalón)



Dale, arrebátate (Oh), dámelo así (Oh)

Toca la' palma' que (Baila), báilame el beat (Oh)

Manténme ese nivel (Ese), hazme feliz

Y luego márchate (Eh), rómpeme en mil (Uh), rómpeme en mil

Creo que me va a matar

Tiene el color que no tiene las demás (Mmm, tiene)

Frigo, primo, no, no, el bar

(Con el calor ella se vuelve más sensual)

Eh



Ante' que piense' en subir de nivel

Nos pasamo' un verano to' high

Porque aunque ya no lo ve estamo' bien

Solo extraño su piel y el calor por la night (Ah)

Tú ya piensa' en subir de nivel (Sube, sube)

Nos pasamo' un verano to' high

Que aunque ya no lo ve estamo' bien

Solo extraño su piel (Ah)



Cambio de temperatura

Oh, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?

Soy canario, pio-pio, canarión

Yo traigo rima' fresca' pa' tu reggaetón (Ah, ah)

'Tamo todo' vacilando bajo el mismo sol (Todos, todos, ah)

Cambio de temperatura (Ah-ah)

Mi herma, qué calor, ey (Calor)

Me presento, tu gitano de color

Yo tengo rima' prima' pa' tu reggaetón

Si te pegas a mí que sea sin el pantalón



Mera, de la playa a la montaña, loco

Un saludito pa' Rogel

Desde el mar hasta tu mesa

Oh Fuck We Nice, habibi

38910

Lucas, loco

Ah