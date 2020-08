Cristina Boscá comparte su desagradable sorpresa en la playa que rompe con su momento romántico

Cristina Boscá, nuestra compañera de Anda Ya!, está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. Y lo está haciendo en familia y comprobando cómo su futura primera hija sigue creciendo en su barriguita. De momento, es su hijo Gabriel el que se lleva todos los mimos de sus padres que, también están reservando momentos para ellos. Eso sí, sin librarse de alguna que otra sorpresa como ha relatado la DJ.

Este verano tan atípico, nada como quedarse cerca y ellos lo han hecho, están en Valencia, en casa. “Pues no, no me ha decepcionado El Saler al volver. ¡Y mira que a veces lo pone fácil!”, compartía Boscá en su Instagram dejándonos claro dónde está pasando estos días.

Y allí es donde se ha encontrado con algo inesperado. “Estábamos bañándonos, @anglmar me ha cogido en brazos (es el único lugar en el que se atreve con ese deporte de riesgo), me ha acariciado la barriga, me ha preguntado por lo que sentirá la peque cuando estamos en el agua flotando, hemos sonreído, cómplices, emocionados al saber que nuestro amor sigue creciendo con una vida nueva... y de pronto... ¡UN TAMPÓN! En nuestra cara. Súper romántico”, relataba con ese sentido del humor tan propio de ella.

Y sí, la cosa tiene humor pero también nos llena de indignación porque, lamentablemente, todavía ocurren estas cosas. Convertimos al mar en el vertedero que recoge todo tipo de residuos que no hacen más que deteriorar el medio ambiente.

“Al menos nos hemos reído... ¡Para una vez que nos ponemos románticos! 😂 Luego hemos dado un paseo por estas preciosas pinadas que me tienen enamorada desde los 13 años y que han conseguido enamorar a toda la familia. A Nanuk y a Aslan especialmente. ❤️”, terminaba contando quedándose con lo positivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Boscá (@cristinabosca) el 2 Ago, 2020 a las 2:02 PDT

Pues nada, solo podemos desearos, familia, que sigáis disfrutando de estos días al máximo que la nueva temporada está al caer. El tiempo pasa volando.