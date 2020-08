David Bisbal, ¿se estará planteando un giro inesperado en su carrera musical?

David Bisbal ha dado un giro musical en su carrera, o eso parece, viendo una de sus últimas interpretaciones que se aleja mucho del registro habitual.

Este verano está siendo muy distinto para muchos artistas. Normalmente es la época del año en la que más trabajo tienen porque es cuando se multiplican las giras. Pero, debido al covid-19, este año está siendo diferente.

Aun así, la música en directo no se ha apagado del todo y aunque de otra forma, los artistas se están subiendo al escenario. David Bisbal lo ha hecho en Las Palmas: “Finalmente se pudo, durante este periodo, todo el equipo estudió y trabajó incansablemente para que no tuviéramos que esperar a vernos en concierto hasta el 2021, por eso nos inventamos esta gira, pequeña, pero llena de esperanza. Dedicada a toda la gente valiente, mis compañeros de la industria y cómo no, a los clubes de fans siempre inspiradores. #intimo”.

Conciertos más íntimos y alejados de las grandes producciones a las que están acostumbrado este tipo de artistas. Pero parece que Bisbal se queda con lo positivo y el tiempo que está aprovechando para disfrutar de la familia. Le hemos visto en la playa con su padre y está claro que está pasando mucho tiempo con sus hijos.

El pequeño Matteo ya está enganchado a la música y parece que está contagiando sus gustos a su padre. El almeriense no ha dudado en compartir un momento que nos dejan claro qué tipo de canciones son las que le gustan a su hijo… y parece ser, que a él también. “A mí también me pasa!!! #pinponesunmuñeco”, escribía junto al vídeo.

Los que tienen hijos seguro que entenderán esta fase por la que está pasando Bisbal y que su mujer asegura que durará. “Jajajaja 🤣💖 y esta etapa va para largo”, comentaba Rosanna Zanetti. A otra Rosana, la cantante, le llamaba algo la atención: “Y te pones tan serio por qué???...😂🤗🤗”. Su amiga Rosa López también tenía algo que decir: “Al muñeco de cartón le lavas la carita y nos lo cargamos!”.

Y es que, ¿quién no conoce a pinpón? Quién sabe si el próximo Cantajuegos tendrá a David Bisbal como protagonista.