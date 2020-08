Tamara Gorro desvela el motivo por el que ha interrumpido sus vacaciones y Rafa Mora ha debido entenderlo

Tamara Gorro ha tenido que interrumpir sus vacaciones y regresar en Madrid para poder llevar a cabo sus nuevos planes. Advirtió que cuando pudiera nos lo contaría todo y, parece ser que ha llegado ese momento. Ella era consciente que había creado hype entorno a este tema y ha querido descartar algunas de las hipótesis que habían hecho sus seguidores.

No está embarazada ni está a punto de culminar una adopción. Parece ser que sus noticias no tienen nada que ver con aumentar la familia. Tampoco con el fichaje futbolístico de Ezequiel Garay. Esa es una noticia que, según asegura, le correspondería dar a él, así que, por ahí tampoco van los tiros.

Parece que lo de hablar de su nueva aventura se ha convertido en un juego para ella. No ha dudado en dar pistas. “Nunca es tarde”. Además, aseguraba que en su primer libro ya habló de sus intenciones en uno de sus capítulos.

“Yo tengo pendiente algo y llevo mucho tiempo mirándolo y ha llegado el momento”, añadía. Y tanto rodeo para anunciar que se ha propuesto volver a retomar sus estudios. Algo que entenderán perfectamente Rafa Mora y Suso Álvarez que este verano han aprobado la selectividad. Así que, una más a la lista.

“Esto no quiere decir que no haya estudiado nunca, no, yo me formé antes de trabajar en televisión”, aclaraba, “pero tengo aún pendiente, que siempre me ha apasionado, estudiar arte dramático”.

Ha confesado que quiere hacer los cuatro años de arte dramático pero que el futuro de su marido, siempre ha marcado sus pasos y ante los continuos traslados, no ha podido comprometerse con ese sueño. Porque asegura que nunca va a dejar de estar a su lado.

Ahora ha decidido hacer un seminario en una escuela donde “han salido muchísimos artistas”. También ha añadido que esto no significa que ahora quiera protagonizar la serie de turno. “Esto se llama superación, esto se llama ganas de aprender, esto se llama luchar por lo que a uno le gusta”, explicaba.

Seguro que, en breve, nos cuenta qué tal le ha ido su vuelta al cole.