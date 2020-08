Toñi Moreno pone en su sitio a José Antonio Avilés y él se va del plató

A Toñi Moreno no le cae simpático José Antonio Avilés. Sabe que cuenta muchas mentiras (él mismo lo reconoció al salir de Supervivientes) y era cuestión de tiempo que la presentadora pusiera en su sitio al colaborador en su regreso a Viva la vida. Ocurrió este mismo fin de semana.

Avilés aseguró en directo que María Teresa Campos y Alejandra Rubio, su nieta y actual tertuliana del programa de Telecinco, estaban preparando un reportaje para una conocida revista del corazón. Sin embargo, todas las integrantes del clan contactaron con Toñi Moreno para desmentir la noticia.

"Me ha llamado María Teresa Campos para desmentir la información de José Antonio Avilés", afirmó la periodista andaluza, que se levantó del sofá y dirigiéndose al director del espacio dijo: "¿Sabes lo que me pasa con este señor? Que cada vez que habla de algo no me lo creo".

También lo desmintieron Carmen Borrego y la propia Alejandra. "Hoy que se vaya a su casa. ¿Qué hacemos con él?", añadió Toñi, a lo que Avilés, que hasta ese momento había permanecido callado con una media sonrisa, preguntó: "¿Miento?"

"Estás mintiendo, tío", respondió ella, muy enfadada. "Si llamada Teresa Campos, que es la protagonista de la noticia. Si llama Terelu, si llama Carmen Borrego, si llama Alejandra y todas dicen que ese reportaje no se va a hacer es que eres un mentiroso".

¿La respuesta de José Antonio Avilés? "Pues como soy mentiroso, hasta aquí hemos llegado”. El colaborador se levantó y se fue del plató haciéndose el indignado. En Twitter, los espectadores que siguieron la trifulca aplaudieron la actuación de Toñi Moreno.

Toñi Moreno desmiente una información de Avilés en dos ocasiones y además consigue que se vaya de plató.



Toñi: Eres un mentiroso, no me creo nada de ti.

¿Qué hacemos con él lo mandamos a su casa?



Menuda reina. #VivaLaVida320 pic.twitter.com/uZcwRPhQBl — Lyn Moonroe. (@LynMoonroe) August 2, 2020

Avilés como reina ofendida se marcha del plató porque Toñi le llama mentiroso 😂😂😂 y él ofendido por la afrenta, de va.

Toñi ha hecho en 2 semanas, lo que nunca hizo Emma. Poner en su lugar al trilero 👏👏👏👏 — ᕼᗩᔕTᗩ ᒪᗩ ᑭEIᑎETᗩ (@MSolBilbao1) August 2, 2020

¿Soy yo o Toñi no traga a Avilés?

Increible los zascas que le está dando!!

Emma, puedes ir quedandote en casa #VivaLaVida319 — Sr. Gh ✈️🍉 (@ojodelocoGH) August 1, 2020

Toñi no soporta a Avilés y no lo disimula ole tú!!!! #VivaLaVida319 — Gloria Pérez ranz (@Glodian69) August 1, 2020

#VivaLaVida319 Muy bien Toñi,eso pensamos de Avilés.Que se vaya de vacaciones y venga dentro de 3 pandemias — R o b (@RSerrano2010) August 1, 2020