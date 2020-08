Jason Momoa disfruta como un “cerdo en la mierda” durante el rodaje de ‘Dune’

Mientras que hoy Charlize Theron nos revelaba cómo fue el duro proceso de raparse la cabeza entera para encarnar a Furiosa en Mad Max: Furia en la carretera, el momentazo que nos regala Jason Momoa poco tiene que ver con su pelo, sino más bien con su experiencia en el set de rodaje de Dune, la esperadísima adaptación que prepara Denis Villeneuve de la novela de Frank Herbert.

El equipo de la película está ultimando la grabación de Dune y se espera que el primer tráiler llegue en agosto. Ya hemos visto las primeras imágenes de Timotheé Chalamet, Zendaya, Óscar Isaac y hasta alguna de Javier Bardem. Warner Bros. tambíen había mostrado alguna de Momoa caracterizado como Duncan Idaho, pero ninguna como esta.

Al gran Khal parece no parece importartle rebozarse mientras hace cine. Justo todo lo contrario: el actor se ha dejado ver por el set embadurnado hasta las cejas de barro, pringado presumiblemente "por culpa" de un viaje en el buggy que aparece en las fotos. ¿Alguien ha dicho que rodar sea aburrido?

"Como un cerdo en la mierda. Es difícil explicar esto, pero he tenido un día increíble. Ahora necesito un buggy de las dunas. Dune llega pronto", escribe el actor, que aparece sin camiseta mientras un compañero de le quita el barro con una manguera.

No es la primera vez que vemos a Jason Momoa rodeado de motos, hummers y otros cochazos. El actor es un gran fan del motor, y rara es la publicación en la que no aparezca al lado de una Harley o con alguno de sus amigos moteros.

Momoa se encuentra en el mejor momento de su carrera. Desde que HBO lo fichara para dar vida a Khal Drogo en Juego de Tronos, el actor, con un prominente físico y una altura de casi dos metros, se ha convertido en toda una revelación, y ha pasado a convertirse en el Aquaman de DC Comics (Aquaman, La liga de la justicia, Batman V. Superman), a protagonizar la serie See y a ser el futuro protagonista de Just Cause, la esperada adaptación del videojuego.