8 de 10 Durante una entrevista dijo que cuando colaboró en Friends, a pesar de ser un niño, se enamoró profundamente de Jennifer Aniston. ¡No nos extraña! "Estaba tan enamorado de ella... Estaba prendado. No tenía palabras. Me olvidaba de mis líneas. Era todo tan difícil!", llegó a decir al New York Post.