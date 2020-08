Lorena Gómez posa en bikini tres meses después de dar a luz y lanza un mensaje a todas las madres

La maternidad te cambia. Eso es algo que bien saben las que han pasado por eso. Lorena Gómez, la cuñada de Pilar Rubio y Sergio Ramos, dio a luz hace tres meses y ahora que ya sabe todo lo que supone esta nueva etapa de su vida ha querido compartir una reflexión sobre su papel de madre.

Lo ha hecho junto a un posado veraniego que muestra su cuerpo a tan poco de haber dado a luz. Y ha dejado claro cómo se siente ahora. “Desde que soy madre me he dado cuenta que soy más humana, menos perfecta y más feliz. ¿No os pasa? Antes tenía muchos miedos, inseguridades, complejos. Ahora, lo miro a él y pienso ... ES MÍO. Se ha formado dentro de mí. He creado vida!”, comenzaba diciendo.

“Me siento plena, segura, madura empoderada y sin miedo. Tengo más ganas que nunca de luchar por mis sueños. Porque tengo un motivo. Y ese motivo es él, mi pequeño salvavidas. Los que me conocen de verdad saben por qué lo llamo así. 💫”, añadía sobre lo que le ha aportado su pequeño.

“Un abrazo, desde aquí, a todas las madres que, como yo, en algún momento han flaqueado. Es muy duro, no es fácil, pero a la vez, es una experiencia maravillosa” terminaba diciendo sobre este nuevo papel sobre el que aprende cada día.

Barei, que tuvo gemelos, ha querido comentar sus palabras: “Totalmente de acuerdo. Es increíble cómo cambian las prioridades, el centro de gravedad, el valor de las cosas, el foco de nuestra mirada, el motor que nos movía y el que ahora nos mueve, nuestro cuerpo y la manera de mirarlo y sentirlo... el AMOR que de pronto es de verdad por primera vez 100% incondicional y por encima de nosotras ... Esa sensación de ‘reventar de amor’, de explotarte el corazón... Así me siento yo al menos y pese a la dureza, no lo cambio por nada en este mundo ❤️😍”.