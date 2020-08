Tania Llasera se despide de Mediaset con una bonita carta

Tania Llasera cierra un ciclo profesional, quizás el más importante de toda su carrera. La presentadora se va de Mediaset después de 11 años vinculada a un grupo en el que ha hecho formatos tan locos como Resistiré, ¿vale? y tan populares como La Voz. Toca despedirse y lo ha hecho con una bonita carta que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram.

"Hace 11 años comenzó una nerviosísima Tania a presentar ¡Mira quién mira!. Elegimos un vestido precioso y morado para el estreno", empieza diciendo. "Carmen Lomana me miró de arriba a abajo y preguntó durante la publicidad que quién era la rubia que iba vestida del mismo color que ella. Era yo, la nueva presentadora del espacio, vestida, sin saberlo, en el único color que da mala suerte en Italia: el morado".

Vistió de morado en su debut en Telecinco, pero no le trajo mala suerte, y así lo confirma la propia Llasera: "Han sido 11 años que hoy llegan a su fin y me voy con una gran sonrisa y muy agradecida. Ha sido más de una década de formatos variados y experiencias magníficas. Gracias a todos, dentro y fuera de la pantalla por hacerme sentir siempre una más".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) el 4 Ago, 2020 a las 1:51 PDT

"Entré como una niña a la familia y me voy ya hecha una señora con mi familia ya formada. He crecido y aprendido tanto que no se puede resumir en palabras. Os quiero, hasta pronto Mediaset", concluye Tania en este post que en apenas un par de horas ha recibido miles de likes.