Un crossover entre Keanu Reeves y Deadpool está cerca de hacerse realidad

Si juntamos a dos de los actores mejor pagados y más queridos de Hollywood y los metemos en un crossover de Marvel, lo más probable es que a algún fan le estalle la cabeza. No es para menos. ¿Os imagináis a Neo y a Dedpool en la misma escena? Nosotros tampoco, la verdad, pero es un deseo tan grande que cualquier dato que apunte hacia ello hace que se disparen nuestros sueños y teorías.

Una filtración recogida por We Got This Covered, que ya ha adelantado algunos de los bombazos de la temporada, señala que Keanu Reeves y Ryan Reynolds podrían encontrarse en una nueva película de Ghost Rider, también conocido como El motorista fantasma. Sí, aquel mismo despropósito cinematográfico que filmó (¡con secuela incluida!) Nicolas Cage en 2007.

Según indica esta misma fuente, Marvel quiere que Keanu Reeves sea el próximo Johnny Blaze (el motorista fantasma) en una obra dedicada exclusivamente a este personaje y que contempla la aparición de Deadpool, el superhéroe más macarra del mercado y al que Disney no sabe cómo integrar en su nueva lista de producciones.

Un movimiento que, de ser real, sería de lo más acertado, pues tanto Deadpool como John Wick y Matrix son algunas de las franquicias más taquilleras de la historia del cine reciente, lo que supondría un bombazo para la compañía y un sueño tórrido hecho realidad para los fans de todas estas películas.

WGTC señala que Reeves aún no ha firmado nada, pero Marvel está definitvamente interesada en contratarlo para el futuro del MCU. Lo que sí debemos tener en cuenta es que Reeves no es un actor barato. Solo con las tres primeras entregas de Matrix se embolsó 250 millones de dólares. Ryan Reynolds, por su parte, cobra en torno a 30 millones por película. Si una nueva versión de Ghost Rider con este reparto ve la luz, probablemente cueste más pagar a las estrellas que invertir en efectos especiales.