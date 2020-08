Actriz Disney es arrestada por violencia doméstica

Disney Channel es conocido por ser una de las mayores canteras de estrellas de Hollywood. Por sus estudios han pasado caras tan conocidas como Miley Cyrus, Britney Spears, Demi Lovato, Selena Gomez o Lindsay Lohan. Eso sí, la fama tiene un precio y muchas de estas estrellas viven algunos episodios bastante turbios.

La última chica Disney que ha dado que hablar es Verónica Faith Hawk, una de las actrices de la serie juvenil Stuck In The Middle. La joven de 20 años, que da vida en la ficción a Rachel Díaz, ha sido arrestada este viernes en California por presunta violencia doméstica.

Verónica fue detenida por la policía de Los Ángeles por maltratar a su novio ese mismo viernes por la mañana. De hecho, fue llevada a la cárcel de Van Nuys. Parece que Verónica agredió a su pareja.

Tal y como informa el medio estadounidense TMZ, las autoridades recibieron una llamada por violencia doméstica. Cuando llegaron al domicilio, la policía encontró a un hombre con lesiones de rasguños y golpes en la piel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕽𝖔𝖓𝖓𝖎💋𝐇𝖆𝐰𝐤 (@ronnihawk) el 25 Mar, 2020 a las 9:22 PDT

La policía asegura que hubo una discusión verbal entre la actriz y su pareja. Verónica supuestamente lo agredió y por ello las autoridades determinaron llevársela esposada a comisaría.

Parece que para salir de la cárcel, la joven tendrá que pagar una fianza de 100.000 dólares. De momento se desconocen más detalles.

Verónica Faith comenzó su carrera como actriz siendo tan solo una niña. Al principio actuó en teatros y comerciales. En 2016 empezó a dar vida a Rachel Díaz en Stuck In The Middle durante tres temporadas. Además, también ha participado en la serie On My Block de Netflix en el papel de Olivia.