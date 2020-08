Las emotivas palabras de David Bisbal a Iker Casillas tras el anuncio de su retirada

Iker Casillas es uno de los deportistas españoles más queridos de la historia. Apodado San Iker por sus paradones en la portería y su saber estar en las entrevistas, el futbolista ha anunciado su retirada oficial. Con 39 años y dedicándose toda su vida al fútbol, Iker ha escrito un comunicado anunciando que ya no jugará más como jugador profesional.

“Hoy es uno de los días más importantes, y a la vez difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós”, empieza diciendo el deportista en la carta. “Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello estoy feliz”, continúa explicando.

Iker ha querido agradecer a los clubs a los que ha pertenecido durante estos años: El Real Madrid (donde ha estado un cuarto de siglo) y el Oporto, donde ha pasado los últimos años defendiendo su camiseta.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

También ha tenido unas preciosas palabras para sus hijos y su mujer, Sara Carbonero, quienes han estado con él en estos momentos: “A mi mujer, y mis dos hijos Martín y Lucas, gracias por todo vuestro apoyo, por todas esas horas que no he podido pasar a vuestro lado en este último trayecto de mi vida deportiva. Gracias por comprenderme y animarme a disfrutar de esta vida que elegí. Sin duda a vuestro lado todo es más fácil”.

La carta termina con Iker Casillas asegurando que empezará una nueva etapa profesional al otro lado del campo: “Tengo claro que esto no es un punto y final, el viaje no acaba aquí. Esto sigue y seguro que nos encontramos de nuevo”. Todo apunta a que el famoso portero será el nuevo asesor de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.

Por supuesto, han sido muchos y muchas las personalidades que han querido dedicarle unas preciosas palabras a Iker en su despedida como futbolista profesional. Una de ellas ha sido la de David Bisbal. El cantante de Si tú la quieres le ha escrito un precioso tuit en su cuenta:

“Amigo, Iker Casillas, eres una gran inspiración. No solamente en tu deporte, sino también como gran persona y ser humano. Un abrazo enorme.”

Amigo @IkerCasillas eres una gran inspiración. No solamente en tu deporte, sino también como gran persona y ser humano. Un abrazo enorme. — davidbisbal (@davidbisbal) August 5, 2020

Uno de sus mayores rivales durante su trayectoria como portero, Messi, también ha querido dedicarle unas bonitas palabras en el periódico AS:

"Iker se retira hoy, pero ya pasó a la historia del fútbol hace tiempo, no sólo por haber sido un referente de en Liga, sino porque a nivel internacional también lo consiguió ganar todo. Eres un arquero espectacular y la verdad que fue duro tenerte como oponente, pero mirando hacia atrás también pienso que fue una rivalidad bastante linda que nos hizo tener que superarnos a nosotros mismos cada vez que nos enfrentábamos".