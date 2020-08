Lo de Mulán parece más una prueba de fuego que una certeza. Disney ha visto que va a ser complicado llevarla a los cines por la crisis del coronavirus y los reiterados confinamientos en distintas partes del mundo.

La Casa del Ratón sabe que mucha gente aún tiene miedo de salir de su hogar para meterse en una sala oscura con desconocidos, especialmente cuando los rebrotes no paran de crecer. Por tanto, su siguiente movimiento es el más lógico y sienta un importante precedente: estrenar directamente la película en su plataforma estrella, Disney+. Aunque eso no significa que no se pueda ver en cines: el estreno será simultáneo en las salas de los países que las mantengan abiertas.

Niki Caro, directora de Mulán: "Hay muchos cambios, pero también muchas similitudes"

Así lo confirmó el otro día Bob Chapek, presidente de Disney, quien sostiene que se han visto obligados a tomar esta decisión por culpa de la pandemia. "Era más importante buscar vías alternativas para hacer llegar esta película en un tiempo coherente", anunció, señalando también que se trata de una "excepción" y que no será la norma habitual.

El coste de la película, eso sí, excederá al de una entrada normal: 29,99 dólares, unos 25 euros. ¿Por qué ese precio? Algunos dicen que es extremadamente caro, pero pensad que Mulan es una película familiar y no tiene sentido ponerla a 10€ si tres, cuatro o hasta cinco miembros de una misma familia pueden verla simultáneamente desde la plataforma.

Lo mismo ocurriría entre amigos: si yo quedo con cuatro o cinco personas para ver la película, Disney estaría perdiendo una suma enorme de dinero. 25€ para subsanar pérdidas es un precio bastante asequible. ¡Salvo que vayas a verla solo!

Además de eso, Chapek anunció que la plataforma tiene ya en todo el mundo casi 50 millones de suscriptores (y con Latinoamérica aún por sumarse al mercado de Disney a fin de año). Con que solo un cuarto de esos fieles vean Mulan por ese precio, ya recuperarían toda la inversión de producción.

Mulan se estrenará en Disney+ el 4 de septiembre de 2020.