Nuria Gago debuta como directora con un corto en el que participa una de las actrices de ‘La casa de papel’

El pasado 21 de julio se celebró el día internacional del perro y la actriz Nuria Gago lo recordó con una fotografía suya junto a su perra y una reflexión sobre el maltrato que reciben, en ocasiones, estas mascotas.

“Las dos sabemos que la otra jamás le va a hacer daño. En esa alegría generosa vivimos y compartimos. Ella es mi familia. La quiero tanto que no sé explicarlo. Mi vida es mejor con ella. Me hace reír siendo ella misma y ella supongo que a veces se reirá conmigo de mis cosas. En 2020 el abandono animal ha aumentado en un 25%. Pienso en tod@s eso@s animales desorientad@s, tristes y sol@s y se me parte el corazón. No es obligatorio tener un animal. Si no estás capacitad@ déjal@s tranquil@s. No les jodas la vida, no les hagas daño. Desde aquí, os pido amor y empatía. Desde aquí os pido reflexión y conciencia. Y os pido también, que, si sois testig@s de algún abuso o maltrato, no miréis hacia otro lado. Por favor, démosles voz. 🙏🏻 #nocompresadopta #noabandonoanimal #diainternacionaldelperro”, escribía por aquel entonces.

Ahora, dos semanas después, nos presenta Su vida en tus manos, un corto que ha escrito y dirigido ella misma sobre el abandono de animales que se da, sobre todo, cuando comienza el verano.

“Con mucha emoción comparto mi primer trabajo como guionista y directora”, comenzaba diciendo en redes antes de explicar de dónde surge este corto: “Surge de la necesidad de hablar del dolor que se genera en cada abandono animal, de la impotencia de ver cómo año tras año, verano tras verano, centenares de animales sufren las consecuencias de nuestra irresponsabilidad”, reflexionaba.

Asegura que han sacado el proyecto adelante en unas “condiciones complejas, hemos hecho mucho del trabajo a distancia, hemos rodado con todas las complicaciones que implica esta pandemia, pero: lo hemos conseguido!”. Casi 30 personas le han acompañado en esta aventura que ha durado un mes y medio.

Ha contado en el reparto con una de las actrices de La casa de papel, Esther Acebo, entre otros. “Habéis sido un regalo enorme para mí y para el proyecto. Gracias por el acto de confianza y amor”, les decía.

Su corto se centra en una historia que, desafortunadamente es bastante habitual. Una perrita que llega a una familia como regalo para una niña. Lo que al principio es cariño y emoción acaba convirtiéndose en desgana y desidia hasta que, finalmente, es abandonada en un descampado. Es la historia real de Valentina, que vivió tres años en una jaula, y que ahora puede “cambiar esta espiral innecesaria de dolor y abandono. Ojalá”, deseaba Gago.

Una de las personas que han mostrado todo su apoyo a la directora debutante ha sido su gran amiga Inma Cuesta que no ha dudado en recomendarlo y compartirlo en sus redes. “Cada año en España se abandona a 200.000 animales. El 40% Justo antes de las vacaciones de verano. Solo 3 de cada 10 encontrarán hogar. Nunca olvides que cuando un animal entra en tu casa. Su vida está en tus manos. Gracias @nurigago y a todo el equipo que lo ha hecho posible por contar esta historia tan necesaria. Este corto sobre el abandono debe ser visto para crear conciencia. Compartan!🙏🏽 Amiga mía que orgullosa estoy de ti! Estoy segura que no será tu primer trabajo como directora y guionista. 👩🏾♥️👩🏼‍ #suvidaentusmanos”, escribía.

