Una vecina de Cádiz pinta en la fachada de su casa un mural de Can Yaman

El hombre más guapo del mundo ha amanecido en un pequeño municipio gaditano. Los Barrios es tendencia porque una de mujer ha decidido contratar a un pintor para que cree un mural con el rostro de Can Yaman en la fachada de su edificio. Increíble pero cierto.

Una vecina ha compartido la imagen de la casa, donde se ve al actor de telenovelas turco de frente, sonriendo, con una camisa sin mangas blanca. Entre ventana y ventana, Yaman nos sonríe, como invitándonos a admirarle.

Por favor!!!!que una vecina de mi tierra Cadiz,lo ha mandado pintar en la fachada,más concretamente en Los barrios,Cadiz-España❤❤❤

Ella se llama Maribel Ruiz,espero que le llegue a Can🙌🙌🙌no me gusta arrobarlo pero esta vez creo que la ocasión lo merece @canyaman1989 pic.twitter.com/c1pIiIzEPH — albatracandem🥀🥂 (@Rociosuarezsua1) July 27, 2020

"¡Por favor! Que una vecina de mi tierra, Cádiz, lo ha mandado pintar en la fachada. En Los Barrios. Ella se llama Maribel Ruiz. Espero que le llegue a Can. No me agusta arrobarlo (admirarlo) pero esta vez creo que la ocasión lo merece", tuitea.

Al parecer Maribel decidió dedicarle un homenaje a Yaman por lo mucho que le ha ayudado a superar el confinamiento. Ella es una auténtica fan del actor, tiene su casa llena de fotos y cuadros suyos y ha visto todas sus telenovelas. ¡Hasta tiene una mascarilla con su cara!

Los comentarios no han tardado en llegar, y al parecer a la gente le encanta la idea. El turco más atractivo del planeta es el nuevo atractivo de la zona y muchos esperan que la noticia llegue a oídos de Can Yaman.