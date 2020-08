Paul McCartney demandó a los Beatles en 1970 “para salvar su música”

No es uno de los capítulos más conocidos de la historia de los Beatles, pero ocurrió. En 1970, Paul McCartney demandó a los que habían sido sus compañeros de banda durante casi una gloriosa década llena de triunfos.

Ya han pasado cincuenta años desde aquel momento, y el exbeatle ahora ha explicado la razón por la que tuvo que llegar a esos términos. Según ha contado en la edición británica de la revista GQ, lo describe como uno de los más grandes "malentendidos" de la separación de los Beatles y asegura que no tuvo otra opción más que demandar a la banda para proteger su música.

En abril de 1970, McCartney anunció su salida oficial de la banda, motivo por el cual demandó a George Harrison, John Lennon y Ringo Starr, sus compañeros, un año después.

La salida no fue de lo más amistosa, después de los fuertes conflictos internos que mantenían los cuatro de Liverpool, y libraron una batalla legal después de la cual el solista ganó los derechos de la música de la banda. "Ya que hice eso, creo que la gente creyó que fui el tipo que destruyó a los Beatles y el bastardo que demandó a sus amigos", comenta McCartney.

"La única manera para mí de salvar a los Beatles, Apple y lanzar Get Back, que nos permitió lanzar también Anthology y todas estas grandiosas remasterizaciones de los grandes discos de The Beatles, fue demandar a la banda", añade el músico en la entrevista.

Además, reconoce que si no hubiera hecho aquel movimiento legal, la banda habría perdido los derechos de su música con total seguridad. "Como pueden imaginar, hacer eso me dio algunos momentos terribles. Bebí mucho e hice un poco de todo. Era una locura, pero era lo único que se podía hacer, ya que no había manera que todo el trabajo duro de una vida se desvaneciera en el aire", concluye.

El músico argumenta además que la disputa legal fue la causante de uno de los más grandes "malentendidos" en la historia de la banda. "Supongo que cuando terminamos, quizás parecía que nos odiábamos todos. De lo que me doy cuenta ahora es que, ya que éramos una familia, una pandilla, las familias pelean y las familias tienen disputas", añadió.