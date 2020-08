Diego Matamoros y Carla Barber se hacen el mismo tatuaje y reciben muchas críticas

Diego Matamoros y Carla Barber se han hecho el mismo tatuaje y las redes tienen algo que decir al respecto. Mientras Kiko Matamoros sigue hospitalizado con un diagnóstico confuso y un bajón anímico importante, su hijo disfruta y alardea de enamoramiento en las redes.

Tras su ruptura con Estela Grande, Diego comenzó una relación con esta doctora estética con la que lleva ya dos meses de intenso amor. Dos meses en los que no se ha librado de las críticas. Sus detractores le han tachado de mantenido y su chica no ha tardado en contestar estas acusaciones.

“Diego tiene su trabajo, su dinero y muchas veces es él quien me invita a mí. Pero en el caso de que no fuera así...si a mí me diera la gana de invitarle absolutamente a todo, la gente no tiene por qué criticarlo. Estoy harta”, se desahogaba en sus redes.

Aunque no llevan mucho tiempo juntos, parece que la doctora lo tiene claro: “Soy muy feliz. Estoy muy contenta. Diego es una persona estupenda, maravillosa, generosa, amable, caballerosa, inteligente, divertida, me cuida muchísimo, se preocupa por mí... A todos los que dicen que vamos muy rápido, yo creo que en el amor el tiempo no existe”.

En cuanto a cómo ve el futuro, también se ha explayado sobre eso. “No sé qué puede pasar. Puede que no estemos juntos dentro de un tiempo, pero no pasaría nada. Estoy viviendo esto con la intensidad que me gusta vivir las cosas y ojalá sea para toda la vida”, admitía.

Y parece que toda esa pasión es mutua y de ahí que la pareja haya decidido hacerse el mismo tatuaje como símbolo de amor. Un corazón azul para cada uno. “Y desde entonces soy porque eres tú. Y desde entonces eres, soy y somos. Y por amor seré, serás y seremos. 💙”, escribía Matamoros junto a las fotografías que nos muestran sus nuevas creaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 3 Ago, 2020 a las 5:52 PDT

No se han escrito los nombres del otro, pero, aun así, han recibido críticas por este paso tan permanente.

“A ver dentro de unos años que piensas del tatu. No aprendemos”.

“Muy bonito, pero es que lleváis 3 meses juntos... 🙄”.

“A ver cuánto dura con el amor de tu vida...😂😂”.

“Cuántos Amores eternos hemos jurado y al final se ha acabado!!hay que aprender. Hay que ser más respetuoso con las palabras que se dicen!! 😉”.

La tatuadora, Debora Cherrys, responsable de este trabajo, también tenía algo que decir: “Os deseo toda la felicidad del mundo. Ha sido un placer formar parte de este bonito recuerdo 🖤”.