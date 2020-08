Ona Carbonell da la bienvenida al mundo a su primer hijo con una imagen muy tierna

Ona Carbonell y Pablo Ibáñez están de enhorabuena. ¡Ya son padres de un bebé precioso! La nadadora ha compartido en redes sociales una instatánea en blanco y negro con la que se nos cae la baba.

El pequeño Kai, que así se llama, agarra con su pequeño puño los dedos de su madre y de su padre a la vez mientras duerme. Una imagen que rápidamente ha provocado las reacciones de sus amigos y seguidores, quienes no han dudado un segundo en mandarle mensajes de amor y cariño.

"Bienvenido al mundo Kai ❤ Quiero agradecer enormemente el cariño, profesionalidad y gran trabajo al hospital Can Ruti de Badalona donde he dado a luz a mi primer hijo y a la clínica Riera Bartra, mi ginecóloga y su equipo de toda la vida que me ha acompañado en este bonito viaje. Nos hemos sentido muy cuidados en todo momento. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, especialmente a la familia. 😊", ha escrito junto a la fotografía.

La actriz Andrea Duro ha sido de las primeras en felicitar a la pareja. Lo mismo han hecho Santi Millán, Paula Prendes o Helene Svedin. Miriam Hernández, por su parte, también ha confesado que así se iba a llamar su hija: "Nahla o Kai", ha respondido.

Dafne Fernández y Bibiana Fernández han enviado un mensaje al bebé. "Bienvenido Kai. Tienes unos padres increíbles" y "Bendiciones Kai. Ahora está todo raro, pero llegas a un lugar inigualable, maravilloso y de la mano de quien te querrá eternamente", han comentado respectivamente.

Hace unas semanas, la medallista olímpica enseñaba la recta final de su embarazo con un posado en bikini y un ejercicio de sincronizada "a dúo" con su bebé. Hoy su familia puede seguir disfrutando de un verano todavía más especial si cabe.