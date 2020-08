Mario Casas y Déborah François podría ser una de las parejas sorpresas (o no tanto) del verano

Mario Casas podría volver a estar enamorado tras su ruptura con Blanca Suárez el pasado otoño. Parece que ya tenemos el romance de este verano, tras publicarse, en varias revistas del corazón, las primeras imágenes de Mario paseando con mucha complicidad por Barcelona con la actriz Déborah François. Trabajo del televisivo paparazzi Jordi Martín.

No ha supuesto una sorpresa para muchos ya que los rumores estaban ahí desde hace unos meses y se hablaba de varios viajes juntos previos al confinamiento. Algunohs aseguran que podrían llevar juntos desde noviembre, diciembre del año pasado. Pero desde luego, ahora es cuando han saltado las alarmas y se empieza a hablar de ellos como pareja.

La actriz de origen belga coincidió con Mario en el rodaje de El practicante que se estrenará en Netflix el próximo 16 de septiembre. Será entonces cuando podamos comprobar si tiene la misma química que tenía con otras compañeras como Blanca Suárez o Berta Vázquez con las que también acabó convirtiendo en reales sus amores de ficción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Casas (@mario_houses) el 28 Jul, 2020 a las 10:55 PDT

El practicante, dirigida por Carles Torras, ha sido una de las más complicadas e intensas de la carrera del actor gallego. Lo decía él en una entrevista con Icon en la que hablaba de su papel como técnico de ambulancia cuya vida cambia radicalmente tras sufrir un grave accidente. “Con el tiempo te afecta emocionalmente. Apenas comía. Perdí ocho kilos para el personaje, pero después dejé de cenar porque estaba en un lugar oscuro”, aseguraba.

Pero parece que en esa oscuridad encontró el amor. Se les ha visto pasear por la ciudad condal compartiendo risas y gestos de cariño mientras tomaban algo en una terraza. Eso sí, cumpliendo con todo el protocolo de seguridad que marca la pandemia, que no es cuestión de contagiarse ahora.

El actor no es muy dado a confirmar estas noticias en sus redes sociales y no es probable que cambie ahora pero seguro que cuando comience la promoción de esta nueva película no dudará en hablar de su chica.