Kylie Jenner tiene su propia edición del juego de cartas más popular de playas y piscinas

¿Hay algo que no pueda estar al alcance de Kylie Jenner? Muchos pensarán que la respuesta a esta pregunta es negativa y no andarán muy desencaminados. Es una de las jóvenes más influyentes y su riqueza rompe records, así que, si siente que el mundo está a sus pies no andará muy equivocada.

Se acerca su 23 cumpleaños. Será el próximo 10 de agosto y todavía no sabemos cómo será su celebración, aunque todo apunta a que será excesiva y llena de lujos y detalles, como suele ser habitual en ella.

Algunos se están preguntando si la edición rosa de las cartas de Uno que ha compartido en su Instagram son parte de la fiesta que está preparando o es uno de los nuevos productos que sacará a la venta para aumentar su cuenta corriente. El caso es que el juego de cartas más habitual de playas y piscinas, ahora lleva su nombre y su estilo, o, mejor dicho, el de su empresa de cosméticos.

“Hay niveles en esta mierda”, aseguraba en redes junto a las fotos que nos permiten ver cómo es esta edición en rosa palo con detalles blancos y el nombre de Kylie en el centro utilizando su tipología más representativa. Eso sí, las reglas no cambian. Lo que queda saber es si acabarán saliendo al mercado y si veremos las playas llenas con esta baraja.

Hailey Bieber ya ha asegurado que ella lo “necesita”. Otra cosa que habría que preguntarse es cuál sería el precio de una baraja como estas que llevan nombre propio. ¿Será asequible o un lujo para ciertas celebs como ella?

Seguro que no tardará en echarse una partidita con su hija Stormi que ya se está acostumbrando a los excesos de su madre. No le ha regalado una de estas barajas sino un Lamborghini de Louis Vuitton que cuesta 50.000 dólares.

Hay cosas que no cambian.