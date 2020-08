El proyecto más “nostálgico” y solidario de Alessia Cara

En el verano de 2019 Alessia Cara nos regalaba su último disco, This Summer, con muchísimo cariño. Pero, un año más tarde, la artista ha querido hacer unos arreglos para “darles una nueva vida”. Bajo el nuevo título This Summer: Live Off The Floor. "Siento que escucharlos de esta manera las hace mucho más nostálgicas”, contaba Cara en el podcast de Billboard Pop Shop.

"Se siente un poco más emocional que en el disco original", añadía al por qué de estas versiones acústicas. Este proyecto, que se trata de hacer covers de sus propias canciones, tiene como objetivo recaudar dinero. “Estoy donando todo lo que gane en los próximos 21 años a Save The Children”, anunciaba la artista. Cara confiesa que está muy preocupada porque los niños de todo el mundo reciban atención médica, refugio, comida, protección y educación. Ya que los niños “son los futuros líderes”.

La canadiense ha grabado en versiones acústicas Ready, What’s on your mind, Like You, OKAY OKAY, Rooting For You y October, que forman parte de su último disco. Pero además de las mencionadas anteriormente, ha querido renovar Scars To Your Beautiful y Here, las dos canciones que la lanzaron a la fama. Una prueba de ello son los 176 millones de reproducciones en Here estos últimos cinco años.

Hablando, entre otras cosas, del Coronavirus y el movimiento Black Lives Matter respondía: “Estoy escribiendo desde un lugar introspectivo. Todo lo que está pasando definitivamente está afectando a lo que escribo, pero también en cómo lo escribo”.

“Está siendo un año muy reflexivo”, decía pensando en este peculiar año 2020.